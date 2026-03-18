Поколение без навыков: зумеры не умеют готовить, шить и держать молоток?

Как сообщает Daily Star, молодые люди все чаще уступают старшему поколению в элементарных бытовых навыках — от готовки до ремонта.

Согласно исследованию, менее половины людей в возрасте 16–24 лет умеют готовить с нуля, тогда как среди лиц старше 61 года таких около 80%. Лишь треть опрошенных зумеров уверенно пользуется инструментами вроде молотка или отвертки.

Ситуация аналогична и с другими навыками: только четверть поколения Z умеет зашивать или чинить одежду, тогда как среди пенсионеров — почти две трети людей обладают данными навыками.

С финансами тоже наблюдаются проблемы. По статистике лишь около трети людей до 45 лет довольны своим месячным доходом. При этом у поколения Z есть и сильные стороны. Например, они гораздо активнее инвестируют: 47% опрошенной молодежи так или иначе вкладывали куда-либо деньги за последний год.

Эксперты отмечают, что разрыв в бытовых навыках растет, но цифровая и финансовая грамотность у молодежи, наоборот, усиливается.