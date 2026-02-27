Российские спецслужбы якобы рассматривали принца Эндрю как «полезного идиота» и «слабое звено» королевской семьи, пишет издание Daily Star со ссылкой на некий американский разведывательный доклад.

В документе утверждается, что Москва могла использовать напряженные отношения Эндрю с его старшим братом, королем Великобритании Карлом III. По версии авторов отчета, герцог Йоркский якобы «долгое время испытывал ненависть к брату» и считал, что стал бы лучшим монархом.

Источник заявил, что Эндрю «культивировался российской разведкой как фигура, близкая к британской королевской семье». В докладе также говорится, что он мог быть мотивирован «финансовым и личным вознаграждением». При этом утверждается, что он не подвергался шантажу, а был «добровольным участником».

«Путин может покончить с Эндрю в любой момент, если захочет, с помощью фотографий и доказательств», — предупредил писатель Эндрю Лоуни.

Ранее принц Эндрю лишился королевских титулов и, по сообщениям, согласился покинуть резиденцию в Виндзорском парке и переехать в Сандрингем.