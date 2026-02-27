«Полезный идиот» Кремля: в США принца Эндрю подозревают в работе на российские спецслужбы — какие основания?
Daily Star: в США заявили, что российская разведка интересовалась принцем Эндрю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Российские спецслужбы якобы рассматривали принца Эндрю как «полезного идиота» и «слабое звено» королевской семьи, пишет издание Daily Star со ссылкой на некий американский разведывательный доклад.
В документе утверждается, что Москва могла использовать напряженные отношения Эндрю с его старшим братом, королем Великобритании Карлом III. По версии авторов отчета, герцог Йоркский якобы «долгое время испытывал ненависть к брату» и считал, что стал бы лучшим монархом.
Источник заявил, что Эндрю «культивировался российской разведкой как фигура, близкая к британской королевской семье». В докладе также говорится, что он мог быть мотивирован «финансовым и личным вознаграждением». При этом утверждается, что он не подвергался шантажу, а был «добровольным участником».
«Путин может покончить с Эндрю в любой момент, если захочет, с помощью фотографий и доказательств», — предупредил писатель Эндрю Лоуни.
Ранее принц Эндрю лишился королевских титулов и, по сообщениям, согласился покинуть резиденцию в Виндзорском парке и переехать в Сандрингем.