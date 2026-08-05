Последний полет Оскара: как прах французского бульдога отправляли в космос

Прах французского бульдога по кличке Оскар отправили к краю космоса на метеозонде, пишет Daily Mail. Пес внезапно умер от опухоли мозга, и его владелец Джейкоб Баттерсби из Стокпорта решил устроить ему необычное прощание.

Запуск прошел 7 мая 2026 года в городе Рагби. Вместе с прахом Оскара на шаре подняли его любимую игрушку — пришельца из мультфильма «История игрушек» — а также камеры и GPS-трекер для животных.

Шар, наполненный гелием, взлетел в 14:24 и поднялся примерно на 36 км. Затем он лопнул, прах рассеялся в верхних слоях атмосферы, а груз спустился на парашюте и приземлился примерно в 89 км от места старта, недалеко от Ноттингемшира.

Сначала Баттерсби и его друг Каллум Кинг решили, что потеряли капсулу: полет длился дольше ожидаемого. Но вечером трекер передал координаты, и коробку нашли в поле.

Кинг сказал, что Оскар не успел повидать мир, поэтому они решили «показать миру Оскара». Для владельца это стало последним приключением питомца и одновременно проверкой GPS-устройства.