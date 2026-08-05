На региональных дорогах Подмосковья установили более 70 светофоров

Специалисты Мосавтодора установили на региональных дорогах Подмосковья 73 новых светофора, работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в целях повышения безопасности дорожного движения и оптимизации транспортных потоков. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Новые светофоры помогут не только регулировать движение на перекрестках, но и защитить пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений и социальных объектов», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в общей сложности в 2026 году в регионе планируется установить более 190 светофоров. Адресный перечень этих объектов формируется на основе анализа трафика и показателей аварийности, добавил министр.

Новые объекты уже появились в 17 округах, например, на Рязанском шоссе у остановки «Боршева-1» и на Старорязанской улице в поселке имени Тельмана в Раменском, возле остановок «Горгаз» и «Нефтебаза» в Дмитрове, на Новоугличском шоссе рядом с остановкой «Бульвар Кузнецова» в Сергиевом Посаде и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.