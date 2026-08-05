СССР 2.0: почему в Дубне решили перезапустить советский конструктор и что в нем появилось нового

В подмосковной Дубне стартовал выпуск уникального образовательного набора «СССР 2.0». Первая партия насчитывает 70 комплектов, которые уже в ближайшее время поступят в руки заказчиков. Одним из первых получателей стала частная школа города. Инициатива реализована благодаря гранту Фонда содействия инновациям, сообщил REGIONS.

Новый конструктор представляет собой глубокую модернизацию хорошо знакомого многим советского металлического набора. В него теперь входят четыре электромотора, ультразвуковой дальномер, пара датчиков для навигации по полу, а также матричный дисплей и аккумуляторы. Основная аудитория — дети от 8 до 14 лет, но жестких возрастных ограничений не установлено. Инструкция позволяет школьнику самостоятельно собрать робота, управлять им с пульта и даже начать знакомство с основами кодинга.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Арина Кузнецова ]

Методика апробирована в ходе летней образовательной смены, которую университет традиционно проводит для старшеклассников по физике, математике и информатике. Выпускник вуза, участвовавший в разработке, Максим Сафронов, подчеркивает: важное преимущество конструктора — наличие методического сопровождения не только для детей, но и для педагогов и родителей. На сайте проекта размещено программное обеспечение, позволяющее модифицировать прошивку собранной модели.

«На нашем сайте есть поурочное планирование, где расписано, что можно пройти за один урок с одним ребенком или с классом в 10–12 человек», — отметил Сафонов.

Производственный процесс включает 3D-печать пластиковых корпусов, внутри которых размещается «мозг» устройства и аккуратно упаковано свыше шестидесяти проводов, опрессованных вручную. Оборудование приобретено на грантовые средства. Все соединения выполнены с использованием безопасных разъемов.

«Самое главное, что дает этот конструктор, — инженерные навыки, потому что у современного „поколения лего“ они отсутствуют. Дети складывают кубики, но на реальной работе кубиков не сложишь: там будут болты и гайки. Наш конструктор создан для того, чтобы эти навыки вернуть», — отметил старший преподаватель университета «Дубна», научный руководитель проекта Вадим Харламов.

В планах разработчиков — усилить импортозамещающую составляющую: на данный момент только платформа имеет отечественное происхождение. В перспективе создатели намерены полностью перейти на российские комплектующие. Уже сейчас продукт привлек внимание нескольких учебных заведений, что подтверждает высокий интерес к подобным решениям в сфере инженерного образования и ранней профориентации.

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