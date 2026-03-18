Постоянно плохое настроение? Одна привычка мешает вам радоваться жизни
Daily Star: исследование показало, что рутинные привычки ухудшают настроение
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Как сообщает Daily Star, психологи предупреждают: однообразные привычки — от одних и тех же песен до любимого места на диване — могут говорить о «застое» в жизни.
Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что 44% опрошенных предпочитают не выходить из зоны комфорта: они заказывают одну и ту же еду, смотрят одни и те же шоу и даже используют одну и ту же кружку.
При этом 95% признались, что живут по привычке, а 39% из них считают, что так проще.
«Повторение дает чувство стабильности и экономит ресурсы мозга», — прокомментировала клинический психолог Софи Морт. «Но проблема возникает, когда жизнь начинает идти на автопилоте», — добавила она.
По ее словам, в таком состоянии мозг получает меньше стимуляции, дни «смешиваются», а настроение постепенно ухудшается.
В результате шесть из десяти человек признаются, что чувствуют себя застрявшими в рутине.
При этом каждый пятый хочет изменить ситуацию — попробовать новую еду, поехать в другое место или найти новое хобби.
Эксперты считают: небольшие изменения в повседневной жизни могут помочь «встряхнуться» и вернуть интерес к жизни.