Приходите на работу раньше всех? Психолог объяснила, что пунктуальность говорит о характере

Люди, которые всегда приходят заранее, часто делают это не просто из привычки, пишет Parade. Клинический психолог Дженни Мартин из компании Gemstone Wellness объясняет: ранний приход обычно отражает отношение человека к ответственности, предсказуемости и уважению к чужому времени.

По словам Мартин, такие люди часто думают на несколько шагов вперед. Они заранее учитывают пробки, парковку, очереди и другие помехи, поэтому кажутся особенно надежными. Им также нравится предсказуемость: приходя раньше, они успевают освоиться, собраться и снизить стресс перед встречей.

Еще одна черта — подготовка перед действием. Ранний приход дает время осмотреться, настроиться и войти в разговор или рабочую задачу без спешки. Часто такие люди боятся подвести других и остро чувствуют социальные ожидания: им важно, чтобы их считали внимательными и заслуживающими доверия.

У них также может быть сильное внутреннее чувство времени: они лучше понимают, сколько займет дорога или сборы. А свободные минуты до встречи используют для саморефлексии и эмоциональной настройки.

Но ранний приход не всегда означает здоровую пунктуальность. Если мысль о пяти минутах опоздания вызывает панику, стыд или сильный страх, за привычкой может стоять тревожность или гипербдительность.