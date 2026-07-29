Привычка с последствиями для памяти: как алкоголь влияет на мозг и почему от него лучше отказаться

Регулярное употребление алкоголя может ускорять старение мозга, особенно если человек пьет по вечерам или использует спиртное как способ расслабиться, пишет Eating Well. Неврологи предупреждают: привычка кажется социальной и безобидной, но алкоголь действует как нейротоксин и может вредить клеткам мозга, связям между его отделами и сосудистой системе.

По словам врача Линетт Гогол, алкоголь ухудшает качество сна: он может дробить сон, мешать фазе REM, усиливать храп и апноэ у склонных к этому людей. А именно во сне мозг восстанавливается, закрепляет память и регулирует эмоции.

Доктор Зак Рамилевич добавляет, что алкоголь связан с уменьшением объема серого и белого вещества. Серое вещество важно для мышления, памяти и решений, а белое помогает разным зонам мозга обмениваться сигналами.

Есть и другие механизмы вреда. Алкоголь повышает нагрузку на сосуды, может способствовать воспалению, окислительному стрессу, росту давления и риску инсульта. Кроме того, он ухудшает усвоение витаминов группы B, включая тиамин, фолат и B12, которые нужны нервной системе.

Эксперты отмечают: для мозга самым безопасным вариантом, вероятно, остается отказ от алкоголя. Тем, кто пьет, стоит хотя бы отслеживать количество, вводить безалкогольные дни и искать другие способы справляться со стрессом.