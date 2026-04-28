За 1 месяц подмосковная компания выпускает оконный профиль для остекления целого микрорайона

Компания из Фрязина показала выдающиеся производственные результаты: за 1 месяц — март 2026 года — предприятие выпустило 500 тонн цветного оконного профиля. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить остеклением целый микрорайон — порядка 2 тыс. квартир. Такие данные предоставила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Растущий спрос на цветные оконные решения подтверждает изменение рыночной конъюнктуры. Потребители все чаще отдают предпочтение окнам, которые не просто выполняют свою функциональную роль, но и гармонично вписываются в общий облик здания.

Позитивная динамика прослеживается и в общих показателях работы предприятия. За I квартал 2026 года объемы производства группы компаний выросли на 9%. На текущий год руководство компании прогнозирует устойчивый рост на уровне 7–9%.

С момента основания Melke инвестиции в развитие производства и создание бренда российских окон составили более 2 млрд руб. В текущих планах компании — дальнейшее развитие региональной дилерской сети и расширение складских программ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.