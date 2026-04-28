Звезда фильма «Любовь в большом городе» Вилле Хаапасало женился в Грузии

Финский 54-летний актер Вилле Хаапасало, которого российские зрители знают по фильмам «Любовь в большом городе» и «Кукушка», женился, сообщает The Voice. Его избранницей стала Тина Баркалая — женщина, с которой у него сложилась давняя и непростая история любви.

Тина Баркалая, Вилле Хаапасало и Алена Хмельницка

По информации источников, свадьба прошла в Грузии. Первыми фотографиями с торжества поделилась актриса Алена Хмельницкая, которая поздравила молодоженов в своих социальных сетях.

Напомним, что в прошлом Хаапасало состоял в длительном браке с актрисой Саарой Хедлунд — их союз продлился 15 лет, и в нем родились двое детей. Однако еще во время этого брака актер закрутил роман с Баркалая. Когда женщина забеременела и в 2009 году родила сына, Хаапасало предпочел остаться с законной супругой. Но спустя годы, после развода с Хедлунд, актер вернулся к Баркалая.

Решающим моментом стало то, что Тина самоотверженно ухаживала за ним в больнице после перенесенного инфаркта — именно тогда он понял, что хочет связать с ней свою жизнь.

Сама Баркалая, которая теперь стала законной женой известного артиста, недавно рассказывала, что считает Москву своим городом, хотя и живет на две страны — в России и Грузии. Ее детство прошло в районе парка «Дубки» на улице Вишневского, она окончила школу №218 и жила в Большом Ржевском переулке. При этом Тбилиси она тоже называет родным.

