Полет к звездам быстрее скорости света давно был мечтой фантастов. Сегодня физики все чаще обсуждают варп-двигатель как серьезную, пусть и очень далекую научную задачу, пишет The Brighter Side of News. Идея в том, чтобы корабль не разгонялся быстрее скорости света, а двигался внутри пузыря искривленного пространства.

В 1994 году физик Мигель Алькубьерре предложил модель, где пространство перед кораблем сжимается, а позади него расширяется. Сам корабль при этом не нарушает локальный предел скорости света, но пузырь мог бы переносить его к цели намного быстрее обычного полета.

Звучит красиво, но проблема гигантская: для такого пузыря нужна экзотическая отрицательная энергия. Первые расчеты требовали масштаба почти как масса Юпитера. Позже физик NASA Гарольд Сонни Уайт предположил, что форму пузыря можно изменить и резко снизить требования, но до реального двигателя все равно бесконечно далеко.

Есть и другие трудности: нестабильность границы пузыря, возможные нарушения причинно-следственных связей и отсутствие материалов, которые могли бы это удержать.

Тем не менее некоторые ученые не закрывают тему. Физик Герайнт Льюис считает, что в горизонте 100 или 1000 лет сверхбыстрое путешествие с помощью пространственных скачков может стать достижимым. А если такие двигатели уже есть у других цивилизаций, их следы теоретически можно искать по необычным гравитационным волнам. Пока это не создание звездолета, а вопрос к самой природе пространства.