Просыпаетесь уставшим? Причина может быть не в недосыпе, а в пазухах носа

Постоянная усталость, плохой сон и ощущение тумана в голове могут быть связаны не только со стрессом или поздним просмотром телефона. Иногда причиной становятся хронические проблемы с носом и пазухами, пишет Yahoo со ссылкой на отоларинголога Мэтта Хершковича.

По словам врача, хронический синусит сопровождается длительным воспалением, которое создает нагрузку на организм. Отек носовых ходов также мешает нормально дышать во сне, из-за чего человек может часто просыпаться и утром не чувствовать себя отдохнувшим.

При этом похожие симптомы бывают у разных состояний. Для инфекции пазух более характерны боль и давление в лице, температура и густые выделения. Аллергия чаще вызывает чихание, зуд, слезотечение и водянистый насморк. При искривлении перегородки одна сторона носа обычно дышит заметно хуже другой.

Хершкович также предупредил об опасности частого использования сосудосуживающих спреев с оксиметазолином или фенилэфрином. При длительном применении они могут вызвать обратный эффект и усилить заложенность.

Хроническое воспаление и полипы способны ухудшать обоняние, а затрудненное носовое дыхание — усиливать проявления апноэ сна. Однако такие симптомы имеют и другие причины, поэтому ставить себе диагноз по одному признаку нельзя.

Если заложенность, давление в лице или проблемы со сном сохраняются дольше двух недель, повторяются несколько раз в год либо сопровождаются остановками дыхания, стоит обратиться к врачу. Современное лечение может включать солевые промывания, противовоспалительные препараты и, при наличии показаний, малоинвазивные процедуры.