Прыщи на лбу и вокруг глаз: проверьте, не виновата ли в этом ваша маска для сна

Маска для сна действительно может улучшить отдых, если в спальне недостаточно темно. Однако ее необходимо регулярно стирать и правильно подбирать, иначе на коже могут появиться раздражение и высыпания, пишет The Guardian со ссылкой на специалистов по сну, дерматолога и офтальмолога.

Даже слабый свет способен подавлять выработку мелатонина, задерживать засыпание и увеличивать количество пробуждений. Метаанализ 2023 года показал, что маски для глаз, особенно вместе с берушами, входят в число наиболее эффективных простых способов улучшения сна.

Дерматолог Йельской школы медицины Мона Гохара советует выбирать дышащие материалы. Шелк меньше трет кожу и впитывает косметику, хлопок легко стирать, а синтетика может удерживать тепло и пот, забивая поры.

Маску желательно стирать каждые два-три использования, особенно при склонности к акне. Перед сном нужно смыть макияж и солнцезащитное средство.

Правильно подобранная маска обычно не давит на глаза и подходит для ежедневного ношения. Однако ее не рекомендуют младенцам, маленьким детям, людям с когнитивными нарушениями и тем, у кого повышен риск падения ночью.