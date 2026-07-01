Жирафы умеют считать в уме: длинношеие математики безошибочно выбирают большее количество угощений

Жирафы способны удерживать в памяти количество еды и мысленно складывать увиденные порции, чтобы выбрать более выгодный вариант. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Scientific Reports.

Ученые работали с четырьмя взрослыми жирафами из зоопарка Барселоны. Животным показывали две желтые емкости с разным количеством моркови, после чего закрывали их. Затем исследователь демонстрировал дополнительную порцию и незаметно добавлял ее в одну из коробок.

Жираф должен был запомнить исходное количество, мысленно прибавить новую порцию и выбрать емкость, где в итоге оказалось больше еды.

Два животных стабильно справлялись с заданиями на сложение. Это показало, что они могут запоминать количество предметов, обновлять эту информацию после изменений и принимать решение без зрительной подсказки.

С вычитанием результаты оказались хуже: ни один жираф не смог надежно отслеживать исчезновение моркови или несколько последовательных операций.

Соавтор работы, аспирант Барселонского университета Икер Лоиди, отметил, что похожие различия наблюдаются и у людей: вычитание обычно требует более сложной обработки, чем сложение.

Ученые предполагают, что числовые навыки могли помочь жирафам оценивать количество пищи на разбросанных по саванне деревьях и выбирать наиболее выгодный маршрут. Однако в опыте участвовали всего четыре животных, поэтому выводы еще предстоит проверить на более крупной группе.