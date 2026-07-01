Ибрагимович назвал лучшую сборную чемпионата мира: нетривиальный выбор
Златан Ибрагимович назвал сборную Мексики лучшей командой чемпионата мира
Знаменитый в недавнем прошлом шведский нападающий «Милана», «Барселоны» и ПСЖ Златан Ибрагимович назвал в разговоре с Fox Sports лучшую команда чемпионата мира. Его выбор оказался неожиданным: не Франция, не Бразилия, не Аргентина, а Мексика.
Мексиканцы одержали три победы на групповом этапе, а затем вышли в 1/8 финала, обыграв сборную Эквадора со счетом 2:0.
«Они играют с высокой интенсивностью, как в атаке, так и в обороне. Они с первых минут показали, кто главный в игре, забили два гола, во втором тайме им нужно было слегка снизить темп, и они победили. У Мексики было пока что лучшее выступление на турнире», — аргументировал свой выбор Ибрагимович.
Сборная Мексики ждет своего следующего соперника, которым станет победитель матча Англия — ДР Конго.
Ранее бывший защитник сборной Англии Гари Невилл восхитился игрой сборной Франции на чемпионате мира.