Ибрагимович назвал лучшую сборную чемпионата мира: нетривиальный выбор

«Они играют с высокой интенсивностью, как в атаке, так и в обороне. Они с первых минут показали, кто главный в игре, забили два гола, во втором тайме им нужно было слегка снизить темп, и они победили. У Мексики было пока что лучшее выступление на турнире», — аргументировал свой выбор Ибрагимович.