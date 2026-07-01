В ЖК «Подлипки-Город» в Коломне построили новый дом

В Коломне построили новый дом в составе ЖК «Подлипки-Город», застройщику ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь монолитно-кирпичной новостройки превысила 2,9 тыс. кв. м, она рассчитана на 54 квартиры различной планировки. Подъезды оборудованы помещениями для хранения колясок и уборочного инвентаря, вблизи есть места для отдыха, детские и спортивные площадки.

В состав ЖК войдут более 45 малоэтажных жилых домов, многофункциональный центр, прогулочные зоны, места для отдыха, спортивные и детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.