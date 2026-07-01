«Самая красивая девочка в мире» по версии Vogue вышла замуж

Французскую модель Тилан Блондо, которую журнал Vogue 15 лет назад назвал «самой красивой девочкой в мире», вышла замуж, сообщает Daily Mail. Ее избранником стал французский диджей Бен Атталь.

Как отмечает издание, церемония бракосочетания прошла в Париже спустя три месяца после того, как пара объявила о помолвке. Тилан поделилась радостной новостью в личном блоге.

Отношения Блондо и Атталя начались в 2020 году. До этого Тилан встречалась с другим французским диджеем — Миланом Мериттом. Помолвка была подтверждена три месяца назад в Греции, где пара провела романтический отпуск.

Блондо начала карьеру в индустрии моды в возрасте четырех лет. Она дебютировала на подиуме для знаменитого бренда Jean-Paul Gaultier. В девять лет модель оказалась в центре скандала из-за съемки для журнала Vogue Enfants. Ее образы с мини-юбками, высокими каблуками и ярким макияжем вызвали критику общественности. Тогда мать Тилан заявила, что ее шокировала стоимость украшения, которое надели на дочь — ожерелье оценивалось в €3 млн.

Ранее стало известно, что мать сестер Беллы и Джиджи Хадид станет женой в третий раз.