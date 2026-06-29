Расхламление без стресса: простой принцип, который облегчает уборку

Чтобы тратить меньше времени на уборку, достаточно сократить количество вещей в выбранной зоне примерно наполовину. Так называемое правило 50% помогает освободить шкафы, ящики и комнаты от лишнего, пишет Southern Living со ссылкой на специалистов по организации пространства Рейчел Фанке и Марту-Кэрол Стюарт.

Сначала нужно полностью освободить выбранное место, а затем вернуть только те предметы, которыми человек пользуется и которые действительно нужны или особенно дороги. Например, из 50 вещей обратно должны попасть около 25.

Стюарт подчеркивает, что цель метода — не строгий минимализм. Пространство должно стать удобнее: чем меньше предметов, тем реже приходится перекладывать их, протирать вокруг них пыль и искать для них место.

Эксперт предлагает использовать следующий метод:

разделить похожие вещи по категориям;

оценить, помогают они порядку или мешают;

решить, что оставить, выбросить или отдать;

удобно разложить оставшееся;

упростить систему с помощью контейнеров и подписей.

Начинать лучше с небольших зон без эмоционально значимых вещей — например, с ящика в ванной или хозяйственного шкафа. Семейные фотографии и памятные предметы стоит оставить на потом.

При этом не обязательно добиваться ровно 50%. Иногда достаточно убрать четверть вещей. Главное — сделать дом проще в уходе, сохранив то, что действительно приносит пользу и радость.