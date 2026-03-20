Разоблачение снежного человека: легендарное видео с Бигфутом — фальшивка?
Daily Mail: новые данные опровергают существование Бигфута
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Как сообщает Daily Mail, знаменитая запись 1967 года с «Бигфутом» может оказаться тщательно спланированной мистификацией.
Речь идет о фильме Паттерсона–Гимлина, который десятилетиями считался главным доказательством существования снежного человека. Однако новый документальный фильм утверждает: сцена могла быть постановкой.
Режиссер Марк Эванс представил ранее неизвестные кадры 1966 года, которые, по его версии, являются «репетицией» знаменитой съемки. «Это мог быть тест перед основным видео», — отметил он.
В фильме также выступает сын Роджера Паттерсона, заявивший, что запись была фальшивкой, а он долго хранил это в секрете.
На этом фоне в штате Огайо резко участились сообщения о встречах с Бигфутом — с начала марта зафиксировано не менее восьми случаев. Очевидцы описывают крупных существ с длинными руками и темной шерстью.
Однако никаких фото или видео до сих пор нет — все данные основаны только на историях очевидцев.
Несмотря на десятилетия споров, окончательных доказательств существования Бигфута так и не найдено, а новые заявления лишь усиливают дискуссию вокруг одной из самых знаменитых загадок природы.