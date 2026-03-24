Роботы в форме McDonald's уже обслуживают клиентов: в Шанхае показали будущее фастфуда

В одном из ресторанов McDonald's в Шанхае протестировали гуманоидных роботов, одетых в фирменную форму, сообщает издание Daily Mail. Машины встречали гостей, развлекали их и демонстрировали возможности автоматизации в сфере обслуживания.

Роботы, разработанные компанией Keenon Robotics, приветствовали посетителей, показывали жесты и даже танцевали, а другие устройства доставляли еду и убирали помещения.

«Это демонстрация того, как автоматизация становится частью ресторанного опыта», — заявили разработчики.

Однако представители McDonald's подчеркнули, что роботы не участвовали в реальном обслуживании. «Они были частью открытия ресторана и использовались для привлечения внимания», — пояснил топ-менеджер Джон Баннер.

Несмотря на это, многие считают, что подобные технологии скоро станут обычным явлением. Некоторые пользователи уверены, что рестораны смогут работать почти без персонала.

Стоимость подобных устройств может достигать десятков тысяч долларов, а более продвинутые гуманоиды — около ста тысяч. Пока мы наблюдаем стремительное технологическое развитие наших соседей, возможно, вскоре стоит ожидать нечто подобное и у нас.