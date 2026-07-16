Сейсмический интернет саванны: почему слоны знают о приближении стада задолго до того, как увидят его

Слоны могут общаться не только звуками, которые распространяются по воздуху, но и вибрациями земли, пишет Phys.org со ссылкой на исследование в Frontiers in Audiology and Otology. Такие сейсмические сигналы проходят через стопы, ноги и кости черепа прямо к внутреннему уху, позволяя животным воспринимать сообщения на расстоянии 10 км и более.

Ученые сравнили височные кости умерших слонов и людей — именно в этой части черепа находятся среднее и внутреннее ухо. Образцы подвергали вибрациям, похожим на звуки, которые идут через тело, а затем лазером измеряли движение крошечных косточек среднего уха.

Оказалось, что у слонов эти структуры особенно эффективно передают низкие частоты. Их слуховые косточки примерно в девять раз тяжелее человеческих, а барабанные перепонки — в семь раз больше. Благодаря размеру среднее ухо лучше отправляет низкочастотные вибрации в улитку, где они превращаются в нервные сигналы.

Исследователи также предполагают, что слоны могут добровольно закрывать слуховой проход специальной мышцей. Это способно усиливать костную проводимость при инфразвуковых сигналах, которые сами слоны и производят.

По словам автора работы Сунила Пурии, такие особенности помогают понять поведение слонов: их «разговоры» могут идти не только через воздух, но и буквально через землю.