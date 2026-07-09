«Секрет идеальной ночи»: что нутрициолог ест в течение дня, чтобы засыпать за 5 минут без снотворных

Лучший сон начинается не только с удобной подушки, но и с того, что человек ест в течение дня, пишет The Washington Post. Профессор нутрициологии Мари-Пьер Сент-Онж из Колумбийского университета изучает связь рациона и сна и считает, что питание может заметно влиять на ночной отдых.

Ее исследования показывают: люди, чей рацион похож на средиземноморский, реже сталкиваются с бессонницей и обычно спят дольше. Речь идет о фруктах, овощах, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых продуктах, рыбе, птице и нежирном мясе.

В одном эксперименте с 26 здоровыми взрослыми участниками больше клетчатки из растительной пищи было связано с более глубоким восстановительным сном. А избыток насыщенных жиров, рафинированных углеводов и сахара — например, белого хлеба, выпечки и сладких напитков — совпадал с более частыми пробуждениями.

Сама Сент-Онж старается ужинать минимум за три часа до сна, ложиться и вставать примерно в одно и то же время. На завтрак она выбирает хлопья с высоким содержанием клетчатки, молоко и половину банана. На обед — домашний хлеб на закваске, греческий йогурт и фрукт. На ужин — рыбу, креветки, курицу, бобовые, тофу и много овощей.

Главный совет профессора: не искать один «волшебный» продукт перед сном, а выстраивать нормальный рацион в течение всего дня.