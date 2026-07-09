Скромный, красивый и спасет пчел: назван цветок-хит сезона во Фрязине

В разгар летнего зноя, когда городские клумбы сохнут и требуют постоянного ухода, во дворах Фрязина расцвела мальва. Этот неприхотливый цветок из разряда «бабушкиных» неожиданно стал главным спасением для городских пчел и любимцем местных садоводов. Экологи отмечают: мальва кормит насекомых тогда, когда другим растениям уже не выжить. Рекомендации агроэколога Татьяны Буровой приводит REGIONS .

Для пчел в мегаполисе найти пропитание — настоящее испытание. Асфальт, выхлопные газы и скудный выбор цветов, способных пережить жару, превращают город в зеленую пустыню. Но мальва, как отмечает подмосковный агроэколог Татьяна Бурова, работает по другому принципу. Ее крупные открытые бутоны дают обильный нектар и пыльцу в самый острый период, когда другие медоносы уже отошли.

Секрет растения не только в щедрости. Мощные корни добывают влагу из глубины, поэтому мальва обходится без ежедневного полива. Она не боится ни палящего солнца, ни внезапных ливней с ветром — декоративность остается при любой погоде. Горожане оценили практичность и взялись украшать палисадники с новым энтузиазмом.

В этом сезоне классические розовые и белые сорта уступили место модным оттенкам: персиковому, лососевому, бордовому и даже шоколадному с переходом в черный. К середине июля двухметровые стебли с махровыми бутонами превратили обычные дворы в живописные галереи под открытым небом.

«Высаживая мальву, жители решают сразу три задачи: украшают свой двор, экономят воду и время на поливе, а главное — вносят неоценимый вклад в сохранение городской экосистемы», — отметила Татьяна Бурова.

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