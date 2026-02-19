Семейная война за миллионы: дети 102-летнего богача силой увезли отца от жены-сиделки

102-летний миллионер Ван из Тайваня оказался в центре семейного скандала после тайной женитьбы на своей 68-летней сиделке Лай, пишет издательство Daily Mail. Его взрослые дети заявили, что «спасли» отца, когда узнали о браке и передаче значительной части состояния новой супруге.

Инцидент произошел 3 февраля у больницы, где Ван находился на приеме. Мужчину в инвалидной коляске сопровождала жена, однако трое сыновей, три невестки и четверо внуков оттолкнули женщину и увезли его. Событие было запечатлено на камеру. Сообщается, что в ходе потасовки Лай получила травмы. При этом прибывшая полиция позволила родственникам забрать пожилого мужчину.

Выяснилось, что пара тихо зарегистрировала брак еще 5 января. По данным семьи, дети узнали о свадьбе лишь спустя несколько дней, когда им отказали во встрече с отцом. Родственники утверждают, что Лай изолировала Вана от близких и воспользовалась ухудшением его психического состояния ради финансовой выгоды.

Сообщается, что мужчина передал жене и ее детям семь земельных участков и страховой полис на £1,9 млн — всего около £4,7 млн. Общее состояние Вана оценивается в £16–18,7 млн. Как отмечает Daily Star, законодательство Тайваня разрешает вступать в брак независимо от возраста, будучи вменяемым и дееспособным.