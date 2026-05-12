«Пернатая коммуналка» в Амурской области: серые и белые цапли заселили деревья по этажам — видео

В Амурской области птицы решили, что строить отдельные гнёзда — прошлый век. Серые цапли, редкие белые и бакланы организовали настоящую «пернатую многоэтажку». Каждый вид занял свой этаж, а живут они мирно, как в советской коммуналке. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Серые цапли облюбовали большинство веток, расположившись на разных уровнях — словно жильцы многоквартирного дома. У большинства пар в гнёздах по три яйца, но есть и рекордсмены, готовящиеся стать родителями пятерых птенцов. По соседству, на соседних «квартирах», устроились белые цапли, а отдельные деревья сняли бакланы.

И что самое удивительное: никаких междоусобных войн. Обычно эти виды конкурируют за еду и пространство, но здесь — образцовое сосуществование. «Этажи» не перемешались, каждый знает свои границы. В природе такое редкость — обычно цапли держатся обособленно, а бакланы вообще не подпускают соседей.

Ранее эпидемиолог рассказала о необычном способе защиты от клещей