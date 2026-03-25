Сезон аллергии ударит раньше и сильнее: врачи предупредили об опасности самолечения

Сезон поллиноза в 2026 году начался раньше обычного и может стать одним из самых тяжелых, сообщает издание Daily Star. В британской Национальной системе здравоохранения предупреждают: на фоне роста симптомов важно не злоупотреблять лекарствами.

Из-за уверенного весеннего потепления уровень пыльцы начал расти уже в начале весны, а впереди — несколько волн: древесная, травяная и сорная. Особенно сильной считается травяная пыльца, которая затрагивает до 95% аллергиков.

«Симптомы могут появляться мгновенно после контакта с пыльцой и длиться неделями», — отмечают специалисты.

Врачи подчеркивают, что важно отличать поллиноз от простуды: при аллергии характерны зуд и прозрачные выделения, тогда как температура и боли чаще указывают на вирус.

При этом чрезмерный прием антигистаминов и противоотечных средств может быть опасен. «Передозировка может вызвать сонливость, учащенное сердцебиение и даже серьезные осложнения», — предупреждают эксперты.

Особенно осторожными нужно быть детям и пожилым. Врачи советуют строго соблюдать дозировку и не сочетать препараты с одинаковыми компонентами.

При ухудшении состояния рекомендуется обращаться за медицинской помощью.