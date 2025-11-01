2 ноября Шах Рукх Кхану исполняется 60 лет. «Король Болливуда», «человек-мечта» и «сердце Индии» — десятилетиями он воплощает собой успех и харизму, покоряя зрителей от Мумбаи до Лондона. Но за блеском кинокарьеры скрывается человек, чья жизнь не раз оказывалась в центре скандалов, судебных дел и громких споров. К юбилею актера «Подмосковье сегодня» вспоминает истории, которые он, возможно, предпочел бы забыть.

Скандалы с расизмом и религией

Шах Рукх Кхан давно стал символом Индии, но и символы иногда рушатся под тяжестью внимания. Его первый громкий удар по репутации прогремел не на съемочной площадке, а на рекламных щитах. Когда актер стал лицом крема Fair & Handsome, обещавшего сделать кожу светлее и «привлекательнее», страна разделилась. Миллионы поклонников восприняли это как пропаганду расизма — и впервые за карьеру Кхан оказался в центре этического скандала. Обвинения в лицемерии звучали от журналистов и общественных деятелей, а его образ «человека для всех» резко потускнел.

Но едва стихли споры о рекламе, судьба подбросила новый кризис. В 2015 году Кхан в беседе с NDTV публично заявил, что рост религиозной нетерпимости «может вернуть Индию в темные века», его слова вызвали настоящую истерию. На него обрушились обвинения в антипатриотизме, фильмы подверглись бойкотам, а в соцсетях появились призывы «выдворить его из страны». И хотя актер лишь говорил о мире, общество увидело угрозу. Для звезды, привыкшей к всеобщей любви, это стало самым болезненным испытанием.

Фото: [ Кадр из фильма «Ченнайский экспресс». Режиссер Р. Шетти. 2013 год ]

Спустя несколько лет, в январе 2017 года, промоутерский тур фильма Raees превратился в хаос. На станции города Кота тысячи фанатов окружили поезд, полиция едва сдерживала толпу, а позже против актера возбудили дело — за «создание беспорядков» и «повреждение железнодорожного имущества». История, в которой фанатская любовь обернулась против своего кумира, наделала много шума, пишет The Times of India.

Но самым тяжелым ударом по личной жизни стал арест его сына Арьяна в 2021 году по делу о наркотиках. Хотя сам Кхан не был обвинен, его имя ежедневно мелькало в новостях, а дом в Бандре осаждали журналисты. Индийские СМИ смаковали каждую деталь, делая семейную трагедию национальным шоу. Спустя год продюсерская компания актера оказалась втянута в новое дело — теперь за «клевету» против бывшего офицера, участвовавшего в расследовании. Для Шах Рукх Кхана это был не просто кризис — это была проверка силы его публичного образа и личного достоинства.

Проверка деньгами и властью

Если первая половина его жизни — это легенда о восхождении, то вторая — это история борьбы с системой. Уже в 2011 году налоговые органы Индии обвинили Шах Рукха в «манипуляциях с иностранным доходом». Поводом стало гонорарное соглашение за съемки фильма «Случайный доступ», часть выплат по которому прошла через британскую компанию. Следствие длилось 14 лет, а актер все это время балансировал между экраном и судами. В 2025 году трибунал наконец встал на его сторону, но осадок остался: публика запомнила не оправдание, а сам факт того, что звезда оказалась под прицелом налоговиков, пишет The Times of India.

Фото: [ Кадр из фильма «Дунки». Режиссер Р. Хирани. 2023 год ]

Чуть раньше внимание инспекторов привлек другой символ роскоши — его дубайская вилла. Подарок от делового партнера вызвал вопросы: действительно ли это был жест дружбы или же способ обойти налоговые правила? После нескольких лет слушаний суд признал сделку законной, но история вновь всколыхнула обсуждение «теневой стороны» богатства. Каждый шаг Кхана, от покупки недвижимости до рекламных контрактов, становился поводом для подозрений, пишет The Times of India.

2025 год стал новым витком неприятностей: против него подали жалобу за рекламу автомобиля, оказавшегося бракованным. Истец утверждал, что доверился имени звезды и потерял деньги. Хотя суд позже приостановил дело, сам факт иронично подчеркнул: даже король может оказаться в ответе за ошибки чужого бренда, передает NDTV.

А чуть позже внимание властей вновь обратилось к его дому — легендарному особняку «Маннат» в Бандре. Муниципальные службы Мумбаи начали проверку здания на предмет нарушений прибрежных норм. Официальных обвинений так и не последовало, но новость мгновенно разошлась по соцсетям. Символ статуса превратился в повод для травли артиста, передает издание Mint.

Ранее стали известны главные особенности характера родившихся в ноябре.