Не такие, как все: раскрыты главные особенности характера родившихся в ноябре

Характер и судьбу человека во многом определяет не только место рождения и окружение, но и месяц, в который он появился на свет. Люди, родившиеся в ноябре, наделены особым внутренним стержнем, а также состоят из множества противоречий, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эзотерик Инесса Алиева.

По ее словам, число «11» — удвоенная единица, символизирует силу, лидерство и неукротимую энергию.

«Это люди, умноженные на два, — харизматичные, умные, решительные, стойко воплощающие свои мечты в реальность. Целеустремленность — их компас, ведущий к недостижимым, казалось бы, вершинам. До 22 ноября властвует Скорпион — знак воды, а после — Стрелец, стихия огня. Стремясь к развитию и новым горизонтам, они жаждут движения и перспектив, с каждым днем поднимаясь все выше. Мечты этих знаков зодиака обладают силой материализации, ибо цели их четки, а упорство не знает границ. Решительность позволяет им пробивать стены, добиваясь желаемого», — поделилась эксперт с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Их невозможно не заметить — яркие, харизматичные, магнетические, они выделяются из толпы своей блистательностью, продолжила она.

«Скорпионы и Стрельцы — свободолюбивые натуры, не терпящие уступок и редко признающие свои ошибки. Однако принимая во внимание различные точки зрения, они развивают гибкость мышления. Скорпионы мгновенно улавливают угрозы, оберегая себя и близких. Преданные друзья, ценящие отношения, они не прощают лжи и фальши. Для них слово — закон, будь то дружба, партнерство, любовь или бизнес. Искренность, надежность, готовность помочь и защитить — их кредо. Они способны сочетать несочетаемое, быть разными в разных сферах жизни, порой даже противоположностями», — добавила Алиева.

Ноябрьские часто тяготеют к творчеству, мистике и эзотерике. Среди них встречаются музыканты, художники, писатели, артисты и предприниматели.

«Главное — отсутствие преград. Позитивная обратная связь становится стимулом к действию, укрепляя их стойкость и силу. Они поддерживают других, вдохновляя на достижение целей. В дружбе они преданны и ревнивы, обидчивы, но добры и щедры, ценят любовь и семью. Ноябрьские знаки всегда находятся в центре внимания, притягивая к себе как противоположный, так и свой пол. Мудрость — их верный спутник, а победа — неизменная цель», — подчеркнула эзотерик.

В цветовой палитре данным знакам ближе черный. Им покоряются психология, эзотерика, медицина, педагогика, даже криминалистика и следственное дело.

