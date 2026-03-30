Шашлык обернется штрафом: какие мангальные зоны запрещены в Подмосковье

С потеплением в Подмосковье стартует не только сезон шашлыков, но и сезон жалоб соседей и проверок МЧС. О том, когда мангал на даче остается в рамках закона, а когда грозит серьезным штрафом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист юридической компании «Право-Сити» Степан Углов.

Где можно жарить шашлык без риска штрафа

На даче или во дворе частного дома в Подмосковье жарить шашлык в целом разрешено, но только при соблюдении базовых противопожарных требований.

«Если говорить просто, жарить шашлык на участке можно, но мангал должен стоять не ближе пяти метров от дома и построек, а вокруг не должно быть сухой травы и хлама. Площадка должна быть подготовлена, а под рукой обязательно — вода, песок или огнетушитель», — подчеркнул юрист.

По его словам, нарушением считается разведение огня вплотную к дому или сараю, на захламленном участке, под кронами деревьев, на торфяных местах. Отдельно юрист напомнил: в период действия особого противопожарного режима в регионе открытый огонь часто полностью запрещен даже на частных землях — в это время мангал лучше вообще не разжигать.

Также эксперт опроверг распространенный миф о том, что «если мангал стоит на плитке или в бочке, то все законно».

«Сам по себе мангал в бочке или на плитке не делает шашлык законным. Инспекторы смотрят не на форму мангала, а на условия: расстояния до построек, отсутствие сухой травы, есть ли нормальная площадка и действует ли особый противопожарный режим», — отметил Углов.

Если эти требования не выполняются, даже аккуратный мангал в металлической емкости будет считаться нарушением.

Мангал на балконе и во дворе многоэтажки: сколько это стоит

Как уточнил юрист, самые рискованные варианты — мангал на балконе и шашлыки во дворе многоквартирного дома.

«Мангал на балконе почти всегда квалифицируется как нарушение. Во дворе МКД ситуация ненамного лучше: открытый огонь рядом с фасадом, парковкой и детской площадкой — прямой повод для жалобы и проверки», — подчеркнул эксперт.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности установлена ст. 20.4 КоАП РФ. Если речь идет о разведении огня в неположенном месте, штрафы составляют:

для граждан — от 5 до 15 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тыс. рублей;

для юридических лиц (например, управляющих компаний, ТСЖ) — от 300 до 400 тыс. рублей.

Если же установлен факт нарушения противопожарного режима (например, во время действия особого режима в регионе), санкции выше:

для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей;

для ИП — от 60 до 80 тыс. рублей;

для юрлиц — от 400 до 800 тыс. рублей.

Жаловаться на «дымный мангал» соседи могут в МЧС, полицию, местную администрацию или через «Госуслуги». На практике такие обращения нередко заканчиваются выездом инспекторов и реальными штрафами. Пострадавшим юрист советует фиксировать происходящее на фото и видео с привязкой ко времени и месту, а также привлекать свидетелей.

