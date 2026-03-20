Опасность рядом: клещи могут попасть в дом с питомцами и заразить без укуса

Основной риск с клещами связан именно с их укусом. Стоит внимательно следить за шерстью выгуливаемым на улице домашних животных, поскольку они могут принести насекомое в дом. Об этом в беседе в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Виктор Саранчев.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что клещевым энцефалитом можно заразиться даже без укуса. Инфекция передается через сырое молоко и необработанные молочные продукты от зараженной коровы. А также при контакте с клещом, например если его раздавить. Как отметил врач Саранчев, алиментарный путь встречается крайне редко — примерно один случай на сотни миллионов жителей.

«Основной риск все же связан именно с укусом клеща. Передачи от человека к человеку не происходит. Домашние животные не являются источником инфекции, но могут приносить клещей на шерсти после прогулки», — пояснил эксперт.

В качестве профилактики врач посоветовал избегать укусов клещей (закрытая одежда, репелленты), осматривать кожу после прогулок, а также экстренную серопрофилактику.

«Риск заражения без укуса минимален, но базовые меры предосторожности остаются актуальными», — заключил Саранчев.

