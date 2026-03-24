Шестиметровый морской монстр: ученые раскрыли тайну скелета хищника спустя 25 лет

Ученые раскрыли тайну загадочных останков, найденных более 20 лет назад, и подтвердили существование ранее неизвестного морского хищника, сообщает издание Daily Star. Речь идет о рептилии длиной около 6 метров, которая была вершиной пищевой цепи.

Скелет существа, получившего название Prognathodon cipactli, впервые обнаружили в 2001 году в Центральной Америке, однако только сейчас удалось точно определить его вид с помощью современных технологий.

«В то время и в этом регионе это был главный хищник. Ничего более опасного не существовало», — заявил палеонтолог Эктор Ривера-Сильва.

По словам ученых, рептилия обладала мощными челюстями и крепкими зубами, что позволяло ей охотиться на крупную добычу. Ее сравнивают с современными касатками.

«Это был активный охотник как в открытом океане, так и у побережья», — добавил эксперт.

Считается, что животное жило около 70 миллионов лет назад и вымерло примерно в тот же период, что и динозавры. Открытие помогает лучше понять древнее биоразнообразие региона.