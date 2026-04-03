Пассажирский поезд Челябинск — Москва сошел с рельсов в Ульяновской области у станции Бряндино. Пострадали не менее 22 человек, включая ребенка, погибших нет. Двое получили переломы, 20 — ушибы, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, среди пассажиров находилось 157 жителей Челябинска. Что известно об инциденте — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обстоятельства аварии и пострадавшие

Пассажирские вагоны поезда, следовавшего по маршруту Челябинск — Москва, сошли с рельсов в Ульяновской области в районе станции Бряндино, сообщили в РЖД. Инцидент произошел в 6:26 по московскому времени. В составе поезда находились 15 вагонов, из которых семь сошли с рельсов и опрокинулись на бок. Всего в поезде ехали 415 человек.

Изначально в пресс-службе Минздрава Ульяновской области сообщали о семи пострадавших, а в РЖД — о четырех, передает ТАСС. Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что число пострадавших составляет 22 человека, включая ребенка. По его словам, двое получили переломы, еще 20 человек — ушибы. Погибших нет.

Среди пассажиров находились 157 жителей Челябинской области, в том числе 65 детей. До станции Златоуст направлялись 17 детей в возрасте от 11 до 17 лет, до станции Челябинск — 48 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Как сообщил Текслер, врачи оказали помощь пострадавшему школьнику из Златоуста, который ехал в составе группы из 19 детей, учащихся 8, 10 и 11-х классов, и троих сопровождающих.

Также в поезде находилась солистка группы «Демо» Любовь Толкунова. Артистка направлялась на концерт в Уфу с пересадкой. Накануне поездки она опубликовала видео в соцсетях, в котором рассказала, что успела буквально в последний момент — запрыгнула в последний вагон перед отправлением. Информации о состоянии певицы на данный момент нет.

Реакция властей, ликвидация последствий и причины

Текслер сообщил, что все пассажиры опрокинутых вагонов были эвакуированы. На место происшествия направлены составы с пассажирскими вагонами, сообщили в МЧС России. В ликвидации последствий задействованы более 100 спасателей и 32 единицы техники.

Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Для устранения последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. В Чердаклинский район, где произошел инцидент, направлены четыре восстановительных состава.

На вокзале Ульяновска организован пункт медицинского осмотра. Пассажирам оказывают необходимую помощь и готовят их к отправке по маршруту другими пассажирскими поездами с медицинским сопровождением. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что выехал на место происшествия. Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Ульяновская транспортная прокуратура также начала проверку.

В РЖД создан оперативный штаб под руководством генерального директора компании Олега Белозерова. Ространснадзору поручено выехать на место происшествия для расследования причин схода вагонов. В настоящее время следователи и технические специалисты РЖД устанавливают причины аварии. Рассматриваются различные версии, включая техническое состояние железнодорожных путей и возможные неисправности колесных пар вагонов.

