«Золотая лихорадка на краю земли». Зарплаты на Чукотке выросли до 246 тысяч рублей

В марте 2026 года средняя зарплата в Чукотском автономном округе составила 246 444 рубля. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) сообщает ТАСС .

Годом ранее, в марте 2025 года, этот же показатель равнялся 214 400 рублям. Разница между значениями превысила 32 тыс. рублей.

Чукотский АО продолжает удерживать первую строчку в рейтинге регионов России по уровню средних начислений. Доходы выше 200 тыс. рублей в месяц также фиксируются у жителей Москвы — в столице эта цифра достигла 219,6 тыс. рублей.

Для понимания контекста: усредненная зарплата по Российской Федерации в марте 2026 года находилась на отметке 112 654 рубля.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье зарплат сотрудников автосервисов выросли до 200 тыс. руб.