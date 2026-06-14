Что нельзя делать 14 июня в день святого Иоанна Кронштадтского?

14 июня 2026 года, в воскресенье второй недели после Пятидесятницы, Русская православная церковь вспоминает святого праведного Иоанна Кронштадтского. Этот пастырь, чудотворец и проповедник покаяния стал для многих символом живого участия в человеческой беде.

День памяти совпадает с Петровым (Апостольским) постом. Верующим напоминают: пост не должен превращаться в формальность, если в сердце нет места состраданию и молитве.

Особое значение эта дата имеет для тех, кто разделяет храмовую жизнь и повседневные поступки. Святой Иоанн учил: христианство теряет смысл, если за благочестивыми словами не стоит реальная помощь ближнему, которому не хватает хлеба, внимания или поддержки.

Что не рекомендуется делать 14 июня 2026 года:

1. Отказывать нуждающемуся из-за неудобства его проблемы.

2. Подавать милостыню с презрением, унижением или требованием благодарности.

3. Оправдывать отсутствие молитвы занятостью — время на иные дела всегда находится.

4. Превращать исповедь в формальный отчёт без сокрушения о грехах.

5. Обвинять бедных во всех их бедах, оправдывая своё равнодушие.

6. Заменять реальную помощь (лекарство, еду, звонок) обещанием помолиться.

7. Тратить воскресный день на пересуды, скандалы и злорадство.

8. Устраивать пир тщеславия даже при послаблении постной трапезы.

9. Восторгаться духовными цитатами, не применяя их к себе.

10. Отталкивать человека, впервые пришедшего в храм, холодом или насмешками.

11. Игнорировать близких, уходя в экран телефона, даже находясь рядом.

12. Заканчивать день без честного ответа на вопрос: кому сегодня стало легче от моей веры?

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, по учению Церкви, напоминает: молитва не должна быть пустым звуком, а сердце — закрытым перед ближним, сообщает aif.ru.

Ранее священник рассказал о чудесах после молитвы у мощей Иоанна Кронштадтского.