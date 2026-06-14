«Осколки с неба». Обломки украинских беспилотников упали на промышленный объект в Тульской области

В городе Новомосковске Тульской области обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов привели к повреждению одного из промышленных предприятий. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Как уточнил руководитель области, происшествие случилось в ходе подавления воздушного налета. В настоящий момент к месту прибыли аварийно-спасательные службы, специалисты занимаются осмотром территории и выяснением степени нанесенного ущерба.

Для обеспечения слаженной работы всех ответственных структур в региональном правительстве создан оперативный штаб.

Губернатор добавил, что риск новых атак дронов в регионе остается высоким. В связи с этим местным жителям настоятельно советуют отслеживать официальные оповещения и соблюдать правила личной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что на нефтезаводе под Краснодаром произошел пожар из-за атаки БПЛА.