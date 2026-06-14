«Хищники ничего не оставят». Почему охотник исключил спасение семьи Усольцевых?

Почти девять месяцев минуло с тех пор, как в лесных массивах Красноярского края без вести пропали супруги Усольцевы с маленькой дочерью. За это время поиски не дали ни одного зацепки — следы семьи словно растворились.

Свою версию трагедии в беседе с корреспондентом aif.ru высказал красноярский охотник с многолетним стажем Виктор Маягачев.

Напомним, 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя Арина ушли в пеший поход в окрестностях поселка Кутурчин. Оставив машину на окраине, они углубились в лес. По словам свидетелей, одеты родственники были легко, однако через несколько часов погода резко испортилась: ударил мороз и начался сильный снегопад.

В Следственном комитете основной считают версию о несчастном случае. Тем не менее в информационном поле фигурировали и иные гипотезы — от нападения хищников до инсценировки исчезновения с целью выезда за рубеж.

Поисковая операция активизировалась в середине мая 2026 года, но ощутимых итогов на текущий момент нет.

«Они сбились с маршрута. Скорее всего, у них не оказалось с собой навигационных устройств. Усольцевы могли уйти на пятьдесят километров — туда, куда поисковики пока не добрались. Полагаю, их тела не найдут никогда. От останков ничего не останется: лесные звери уничтожат все, кроме, возможно, фрагментов скелета или истлевшей одежды», — поделился прогнозом промысловик.

Охотник обратил внимание, что любой выход в лес — даже на короткий срок или по проторенной тропе — требует обязательного наличия навигационных инструментов.

«Брать с собой средства навигации необходимо каждому, кто отправляется в тайгу или лес. Без исключений. Даже если идешь по знакомой дороге», — резюмировал Маягачев.

Ранее сообщалось о том, что единственная зацепка в деле Усольцевых не принадлежит пропавшим.