«Юпитер бросил спасательный круг Земле». Учёные выяснили, откуда взялись элементы жизни

Авторы научной работы о происхождении жизни на нашей планете, результаты которой были обнародованы в журнале «Science Advances», пришли к выводу, что определенная доля критически важных химических элементов попала на Землю из внутренних областей Солнечной системы. Подробностями делится издание «Известия» .

На сегодняшний день расстояние от Юпитера до Солнца составляет почти 780 миллионов километров. Однако 4,5 миллиарда лет назад газовый гигант своим мощным гравитационным полем активно воздействовал на перемещение колоссальных масс космического вещества.

Изучение состава древних метеоритов позволило исследователям сделать вывод: для того чтобы объяснить реально наблюдаемые объемы фосфора и азота в земной мантии, вовсе не обязательно привлекать гипотетические сценарии массового поступления материи из удаленных областей системы.

Специалисты из МГУ добавили важный фрагмент в эту картину. После катастрофического столкновения протопланеты Тейи с Землей (события, которое привело к образованию Луны) земная мантия долгое время оставалась в перегретом состоянии. Это спровоцировало извержения вулканов, подобных современному камчатскому вулкану Кудрявый, которые выносили из недр к поверхности огромные объемы соединений фосфора.

Данный геохимический механизм на протяжении миллионов лет мог обеспечивать постоянное поступление химически активных веществ, тем самым создавая благоприятную среду для сборки первых молекул РНК и ДНК. Как отмечается в работе, без решения проблемы «доступного фосфора» подавляющее большинство теоретических моделей возникновения жизни остаются химически нереалистичными.

Ранее сообщалось о том, что в космосе впервые нашли полноценный сахар — ключ к происхождению жизни.