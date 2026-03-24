Шок в торговом центре: тело новорожденного нашли в мусорке туалета, задержана предполагаемая мать ребенка

В Бангкоке обнаружили тело новорожденного ребенка в мусорном баке туалета торгового центра, сообщает издание Daily Star. По подозрению в причастности задержана женщина, которую проверяют как возможную мать.

Тело мальчика нашла уборщица, обратив внимание на слишком тяжелый пакет в кабинке. Она немедленно сообщила охране, после чего на место прибыла полиция. Камеры наблюдения помогли выйти на след подозреваемой.

По данным полиции, 25-летняя гражданка Филиппин была замечена выходящей из туалета «в подозрительном состоянии» с чемоданом. При задержании у нее обнаружили следы крови.

Женщину доставили в больницу, где врачи подтвердили, что она недавно родила и нуждалась в медицинской помощи. «Она находилась под наблюдением и получила необходимое лечение», — сообщили источники.

Следствие ожидает результатов экспертизы и вскрытия. Если ее материнство подтвердится, ей могут предъявить обвинение в незаконном обращении с телом.

Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.