Шокирующие извращения британского солдата: мужчина хранил видео с младенцами, лошадьми и дельфинами — что его ждет?

Британский военнослужащий Мэттью Кабрал признал вину по делу о хранении и распространении материалов с сексуальным насилием над детьми и животными, пишет издание Daily Star.

35-летнего мужчину задержали после того, как армейская разведка получила данные о скачивании запрещенного контента по адресу казарм у деревни Кинлосс в Шотландии.

Во время обыска военная полиция обнаружила в его телефоне более 800 изображений и 76 видео с насилием над детьми. По данным суда в Инвернессе, часть файлов относилась к наиболее тяжкой категории и содержала сцены с участием детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет.

Следствие также установило, что Кабрал распространял 23 видео через чаты мессенджера и хранил ролики с зоофилией, включая сцены с собаками, лошадьми и дельфином. Значительная часть файлов была удалена подозреваемым, однако при расследовании восстановлена экспертами.

Приговор отложен до 24 марта для подготовки доклада о личности осужденного солдата.