Шутите над собой или задеваете других? Что стиль юмора говорит о человеке

Юмор — это не просто субъективное «смешно или не смешно». По нему можно понять, как человек строит отношения, справляется со стрессом и чувствует себя среди других, пишет HuffPost. Клинический психолог и исследователь юмора Род Мартин выделил четыре основных стиля.

Первый — объединяющий юмор. Это шутки, которые сближают людей: смешные истории из прошлого, безобидные наблюдения, общие воспоминания. Такой юмор помогает создать ощущение «мы вместе» и чаще встречается у открытых, дружелюбных людей.

Второй — самоуничижительный юмор. Человек шутит над собой, но не мягко, а болезненно: про внешность, вес, неудачи или «какой я ужасный». Иногда это попытка ударить по себе первым, пока этого не сделал кто-то другой. За таким юмором могут стоять неуверенность и низкая самооценка.

Третий — поддерживающий юмор. Это умение посмеяться над сложной ситуацией без самобичевания. Например, проколол колесо перед важной встречей — и не ругаешь себя, а находишь в этом абсурд. Такой юмор помогает легче переживать стресс.

Четвертый — агрессивный юмор. Это сарказм и «шутки» за чужой счет: про внешность, еду, одежду, ошибки. Человек может сказать «я же просто пошутил», но другому от этого все равно неприятно.

Психологи напоминают: хороший юмор не обязан быть едким или колким. Он может сближать, разряжать тяжелые моменты и делать отношения теплее — если человек чувствует границу между смешным и обидным.