«Сионистский преступник»: в центре Лондона вандалы осквернили памятник Уинстону Черчиллю

В центре Лондона пропалестинские активисты разрисовали памятник Уинстону Черчиллю в Вестминстере, пишет издание Daily Mail. На монументе появились надписи красной краской: «Zionist war criminal» («Сионистский преступник»), «Stop the Genocide» («Остановите геноцид»), «Never again is Now» («Все повторилось снова») и «Globalise the Intifada» («Интифада в массы»). Также вандалы оставили фразу на нидерландском языке — «groetjes uit den haag» («Привет из Гааги»).

Сотрудники службы охраны наследия временно закрыли памятник пленкой и мешками для мусора, а территорию оцепили для очистки.

Зампред Консервативной партии Мэтт Виккерс назвал произошедшее «отвратительным и мерзким». «Это нападение на демократию, на страну, ее культуру и историю», — заявил он.

Бронзовый памятник стоит у здания парламента с 1973 года и уже подвергался вандализму в 2020 году во время акций Black Lives Matter и Extinction Rebellion.

В декабре полиция Лондона предупредила, что за скандирование лозунга «globalise the intifada» («интифада в массы») возможны аресты. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, где многие назвали произошедшее «ударом по сердцу Великобритании».