Сколько раз в день нужно ходить в туалет? Ученые назвали «оптимальную норму» и последствия ее нарушения

Ученые определили оптимальную частоту походов в туалет, которая может снизить риск хронических заболеваний, сообщает издание Daily Star. Исследование показало, что здоровье напрямую связано с регулярностью работы кишечника.

В анализе с участием более 1400 человек выяснилось, что наиболее здоровые люди ходят в туалет один-два раза в день. Именно этот диапазон исследователи назвали «золотой серединой».

«Частота стула может влиять на все системы организма и быть важным фактором риска заболеваний», — отметил микробиолог Шон Гиббонс.

Участников разделили на группы: от запоров (1–2 раза в неделю) до диареи (более 4 раз в день). Нормальным диапазоном считается от трех раз в неделю до трех раз в день, однако оптимум — именно 1–2 раза ежедневно.

Отклонения от этой нормы могут указывать на проблемы со здоровьем и требуют внимания.

Эксперты подчеркивают, что такие данные помогут лучше понимать состояние организма и корректировать образ жизни для поддержания здоровья.