Смерть от кофеина в 21 год: трагедия студентки привела к борьбе за запрет энергетиков

Гибель 21-летней студентки Сары Кац после употребления напитка с высоким содержанием кофеина вызвала волну требований ужесточить контроль над энергетиками, сообщает издание New York Post. Ее родители считают, что именно напиток спровоцировал смертельную аритмию.

Девушка страдала синдромом удлиненного интервала QT (заболевание, приводящее к разным видам аритмии) и избегала энергетиков, однако в 2022 году выпила напиток Charged Lemonade с 390 мг кофеина — почти суточной нормой. Вскоре после этого она потеряла сознание, и спасти ее не удалось.

Семья подала иск и продвигает закон, требующий четко указывать содержание кофеина в напитках и предупреждать о высоких дозах.

Эксперты отмечают, что состав энергетиков остается слабо регулируемым, несмотря на тысячи случаев ухудшения здоровья покупателей. «Люди часто не понимают, насколько вредны могут быть энергетические напитки. И я даже молчу про злоупотребление ими, ведь с такими объемами кофеина в день не справляются даже молодые организмы», — заявила представитель организации Parent Heart Watch.

Трагедия подчеркнула риски, особенно для людей с сердечными заболеваниями, и усилила дискуссию о необходимости более прозрачной маркировки и контроля подобных напитков.