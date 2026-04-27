Соль в небе спасет планету? Ученые предлагают радикальный способ остановить глобальное потепление

Британские ученые предложили необычный способ борьбы с глобальным потеплением — распылять соль в атмосфере, чтобы отражать солнечные лучи, пишет Daily Mail со ссылкой на проект Манчестерского университета.

Метод, известный как «осветление облаков», предполагает распыление мелких частиц морской соли, которые создают отражающую оболочку. Это должно снизить нагрев планеты, создавая эффект «естественного солнцезащитного экрана».

Разработкой занимается проект Reflect, финансируемый британским агентством Advanced Research and Invention Agency. В рамках программы уже проводятся лабораторные тесты, а первые испытания на открытом воздухе могут пройти у побережья Великобритании в ближайшие два года.

«Это не окончательное решение. Главная цель — сократить выбросы углерода», — подчеркнул руководитель проекта профессор Хью Коу.

При этом ученые признают риски. Крупные выбросы аэрозолей могут изменить погодные системы и нарушить климатический баланс.

«Если вмешательство будет масштабным, оно неизбежно повлияет на погоду. Вопрос в том, будет ли это лучше, чем последствия бездействия», — отметил Коу.

Пока технология рассматривается как крайняя мера на фоне замедления сокращения выбросов.