Солнце погаснет днем, а ночью посыплются звезды: август готовит двойное небесное шоу

В среду, 12 августа 2026 года, любителей неба ждет редкое совпадение: в один день произойдут солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды, пишет BBC Sky At Night Magazine.

Полное солнечное затмение пройдет по узкой полосе через части Гренландии, Исландии и Испании. В других регионах, включая значительную часть Европы, север Африки и отдельные районы Северной Америки, будет видно частичное затмение. Наблюдатели с Европейской равнины смогут увидеть особенно эффектную картину: часть Солнца станет темной у горизонта перед закатом.

Главное правило остается прежним: смотреть на Солнце без специальных сертифицированных очков нельзя. Даже если диск закрыт почти полностью или Солнце уже низко над горизонтом, защита глаз все равно нужна.

Вечером начнется вторая часть небесного шоу. Земля пройдет через следы пыли, оставленные кометой Свифта — Туттля, и на небе появятся Персеиды. Этот метеорный поток считается одним из самых ярких летних звездопадов.

Совпадение с затмением поможет наблюдениям: затмения происходят в новолуние, а значит, яркая Луна не будет засвечивать ночное небо. Для Персеид лучше выбрать темное место подальше от фонарей, не смотреть в телефон и дать глазам хотя бы 20 минут привыкнуть к темноте.