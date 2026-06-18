Солнцестояние 21 июня: простое объяснение сложного явления

Летнее солнцестояние в Северном полушарии наступит 21 июня. В этот момент день окажется самым длинным, а ночь — самой короткой в году. К северу экватора начнется астрономическое лето, пишет National Geographic.

Причина солнцестояния заключается в наклоне земной оси примерно на 23,4 градуса. Летом Северное полушарие сильнее повернуто к Солнцу и получает больше света. В день солнцестояния светило находится прямо над Северным тропиком.

Распространенное заблуждение связывает жаркое лето с тем, что Земля подходит ближе к Солнцу. На самом деле в начале июля планета находится почти на максимальном расстоянии от него. Температура зависит прежде всего от наклона оси, а самые жаркие недели наступают позднее, поскольку суше и океанам требуется время для прогрева.

Солнцестояния существуют и на других планетах с наклоненной осью. Однако их сезоны могут сильно отличаться от земных из-за формы орбиты и величины наклона.

Люди отмечали это событие тысячелетиями. В день летнего солнцестояния восход совпадает с положением Пяточного камня Стоунхенджа, а в Гизе закат виден между пирамидами Хуфу и Хафры.

В Скандинавии праздник встречают танцами вокруг украшенного столба, в славянской традиции Иван Купала связан с венками и кострами, а на Аляске с 1906 года проводят ночной бейсбольный матч при почти не заходящем солнце.

При этом самый длинный световой день не означает, что сама продолжительность суток ставит новый рекорд: изменения вращения Земли измеряются лишь миллисекундами.