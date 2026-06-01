Спать без одежды в жару кажется логичным решением, но специалисты считают, что легкая пижама может быть лучше и для сна, и для гигиены, пишет Daily Mail. Врач Фахим Латиф из Британской ассоциации дерматологов объяснил: свободная одежда из хлопка, бамбука, шелка или других дышащих тканей помогает впитывать пот и отводить его от кожи.

Ночью тело выделяет пот, кожное сало, бактерии, дрожжи и сбрасывает мертвые клетки кожи. Если человек спит голым, все это сразу попадает на простыни. В жару или при сильном потоотделении постель быстрее становится влажной и грязной, а это может усиливать запах тела, раздражение кожи, прыщи, воспаление фолликулов и обострение экземы.

Есть и вопрос температуры. Специалист по сну Софи Босток отмечает: перед засыпанием тело должно немного остыть. Но если в комнате слишком жарко, кожа хуже отдает тепло, сон становится более поверхностным, глубокая фаза и фаза быстрого сна страдают.

Хорошая пижама работает не как лишний слой, а как регулятор микроклимата кожи. Влагоотводящие ткани забирают пот, помогают ему испаряться и не дают телу лежать в липкой сырости. Особенно хорошо в исследованиях показала себя тонкая шерсть мериноса.

Так что в жаркую ночь лучше не плотная синтетика и не полная нагота, а свободная легкая пижама и свежие простыни.