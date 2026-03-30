Спутников еще не было: астрономы нашли НЛО на архивных снимках 70-летней давности

Бывший ученый NASA поддержал исследование о загадочных вспышках в небе, зафиксированных еще до запуска спутников, пишет издание Daily Mail. Речь идет о так называемых «транзиентах» — кратковременных световых вспышках неизвестной природы.

Иво Буско, ранее работавший в Space Telescope Science Institute, проанализировал десятки тысяч архивных снимков 1950-х годов и обнаружил десятки подобных явлений. «Мы нашли свидетельства транзиентов, схожих с ранее описанными, включая крайне короткие вспышки света в небе», — отметил он. Эти свечения появляются на одном снимке и исчезают на следующем, что указывает на их крайне короткую длительность, менее секунды.

Ранее астроном Беатрис Вилларроэль обнаружила связь между ростом таких вспышек и фото периода ядерных испытаний 1949–1957 годов. По ее словам, некоторые запечатленные объекты отражают свет как зеркала и ведут себя как вращающиеся структуры. «Я не нахожу другого объяснения, кроме того, что мы наблюдаем нечто инородное, не свойственное природе нашей планеты явление», — заявила она.

Поскольку многие вспышки зафиксированы до запуска первого искусственного спутника Земли, их нельзя объяснить деятельностью человека. Ученые считают, что это может быть одним из самых загадочных явлений ранней космической эпохи.