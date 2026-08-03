Школа для релокантов обогатила семью иноагента Дудя в Барселоне на ₽9 млн

Жена журналиста и блогера Юрия Дудя* Ольга заработала минимум ₽9 млн на бизнесе в Барселоне после начала специальной военной операции (СВО), сообщает life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

В августе 2022 года, вскоре после переезда семьи Дудя в Испанию, его жена стала совладелицей языковой школы Freeda, получив долю в компании и заняв должность административного директора. Проект был ориентирован на релокантов из России и других стран.

По данным источника, клиентам в этой школе предлагали ускоренное изучение испанского и других европейских языков, помощь в оформлении виз, а также содействие в построении карьеры после переезда. Стоимость полного курса составляла около €4 тысяч (примерно ₽370 тысяч). При этом пользователи могли получить скидку в размере 10%, воспользовавшись промокодом, который упоминался в публикациях самого Дудя.

Именно после того, как Ольга стала совладелицей бизнеса, языковую школу начали активно продвигать в роликах журналиста. При этом имя супруги не размещалось на официальном сайте проекта, а сама она старалась не афишировать свое участие в компании.

Напомним, что Дудь был признан Минюстом РФ иностранным агентом в апреле 2022 года за распространение информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В том же году журналист осудил СВО на Украине и уехал из России.

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*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.