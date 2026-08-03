Путь к инфаркту: когда шоколад может обернуться проблемами с сердцем

Шоколад считается одним из самых популярных десертов, однако его чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно это касается молочного шоколада и популярных батончиков, которые содержат большое количество сахара и насыщенных жиров. Сколько сладкого можно позволить себе без вреда для организма и почему злоупотребление опасно для сердца, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Елена Костькина.

«Если говорить о шоколадных батончиках с начинкой, то безопасной нормой для здорового человека можно считать один небольшой батончик примерно раз в неделю. Ежедневное употребление таких продуктов уже существенно увеличивает количество сахара и насыщенных жиров в рационе, а это повышает риск ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила Костькина.

По словам врача, сам по себе шоколад нельзя назвать смертельно опасным продуктом. Главная проблема заключается в том, что многие люди регулярно превышают разумную норму. Избыток сахара способствует развитию хронического воспаления, а насыщенные жиры повышают уровень «плохого» холестерина, из-за чего возрастает вероятность атеросклероза, инфаркта и инсульта. Особенно осторожными стоит быть людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, ожирением, диабетом и нарушением липидного обмена.

«Если очень хочется сладкого, лучше выбирать качественный горький шоколад с высоким содержанием какао и есть его небольшими порциями после основного приема пищи. А вот батончики, содержащие большое количество сахара, карамели и других добавок, не должны становиться ежедневным перекусом. Именно регулярное злоупотребление, а не редкое употребление, становится фактором риска для сердца и сосудов», — подчеркнула эксперт.

Врач добавила, что полностью отказываться от шоколада большинству людей не нужно. Главное — соблюдать меру, следить за общим рационом и помнить, что даже любимое лакомство должно оставаться редким удовольствием, а не привычкой на каждый день.

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